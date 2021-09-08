Kurtuluş mücadelesi 3 yılda zaferle sonuçlandı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 8 Eylül Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Çelik, "8 Eylül 1922'deki kurtuluşumuza sevinmeliyiz ama 25 Mayıs 1919'da gerçekleşen işgali de unutmamalıyız.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

30 Ağustos 1071'de başlayan ve üç kıtaya ulaşan kutlu yürüyüşümüzden sonra Osmanlı'nın yıkılışına ve yurdun dört bir yanının işgaline kadar gerileyişimiz, yeni kuşaklara anlatılması gereken ibret vesikalarıyla doludur" dedi. "Manisa'nın işgali demek; İstanbul'u fetheden Fatih'in sancağının işgali demektir" diyen Başkan Çelik, "Bu işgalin 450 yıl Osmanlı egemenliğinde yaşayan Yunanlılarca gerçekleştirilmiş olması ne kadar acı vericiyse, içimizdeki Hüsniyadislerin işgalcilerle işbirliğine varan ihaneti de o kadar hüzün vericidir. Her şeyini kaybetmiş bir vaziyette iken, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da memleketin kurtuluşu için Samsun'a gönderilmesiyle başlayan kurtuluş mücadelesini üç yılda 30 Ağustos Zaferi'ne ulaştıracak, dördüncü yılında küllerinden doğan yeni bir devlet kurabilecek dehalara, vatan, bayrak, din ve halk için gözünü kırpmadan ölüme koşan kahramanlara ve onların arkasında sıra dağlar gibi duran bir karaktere sahip olmak, bir milletin başına gelebilecek en büyük nimettir. Bunun idrakinde olmalıyız" dedi.

KATLİAM YAŞANDI

"MANISA işgal edildiğinde üç yıl boyunca Manisa halkı taciz, tecavüz, işkence ve katliamlara maruz kaldı. Türk ordusunun önünden kaçan Yunan askeri Manisa'yı ateşe verdi. 11 bin evden 700'ü ayakta kalabildi" diyen Başkan Çelik şöyle konuştu: "Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü içtenlikle kutlarım. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşehrilerimi, güvenlik güçlerimizi ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızı sevgiyle selamlıyorum."