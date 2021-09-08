‘Söz konusu bağımsızlıksa kimseye aman vermeyiz’

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türk Milleti, söz konusu bağımsızlığı olduğunda kimseye aman vermediğini herkese göstermiştir" diye konuştu. EŞSİZ BİR MÜCADELE

Mesajında kurtuluş mücadelesinin önemine vurgu yapan Başkan Çerçi mesajında, "30 Ağustos Büyük Zafer'le başlayan işgalci orduların çekilme süreci Manisa ve ilçelerinde de birçok acıya sahne olmuş, yöre halkı memleketini düşmana teslim etmemek için canla başla mücadele etmiş, düşmana yurdunu teslim etmemiştir" dedi.

YANGIN YERİNE DÖNDÜ

"5 Eylül'de geri çekilen Yunan askerleri tarafından başlatılan ve günlerce süren yangında Manisa'nın büyük bir bölümü zarar görmüş, binlerce kişi hayatını kaybetmiştir" diyen Başkan Çerçi, "Türk Milleti, bağımsızlığı söz konusu olduğunda düşmanına aman vermediğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz vatanımızın kurtuluşu için canları pahasına kahramanca mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyor; tüm hemşehrilerimizin 8 Eylül Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.