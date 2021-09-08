Yunan işgali Milli Güçleri uyandırdı

YUNANLILAR, Mondoros Mütarekesi'nin 7'nci maddesine dayanarak 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal ettikten sonra, çevre il ve ilçeleri işgale başladı. 26 Mayıs 1919'da bir karşı durma ile karşılaşmadan Manisa'yı işgal ettiler. Manisa'dan sonraki işgaller, Mahalli birlikleri uyandırdı, Kuvayı Milliye'nin kurulmasına neden oldu. Manisa Mutasarrıfı Hüsnüyadis Yunanlılara yardım etmesine rağmen, pek çok direniş cemiyeti kuruldu. Bir yandan Yunanlılar, kasaba ve şehirleri işgal etmeye devam etti. Bu durum mahalli birlikler tarafından silahlı çarpışmalara yol açtı. Direnişler, işgalleri zorlaştırdı.

ALAŞEHİR KONGRESİ

YUNANLILAR kasaba ve köyleri işgal etmeyi sürürdü. Dağınık birliklerin bir elden idaresi ve cemiyetlerin birleştirilmesi amacıyla 16 Ağustos 1919 günü Alaşehir Kongresi toplandı. Kongrede 26 madde içinde toplanan önemli kararlar aldı ve İngiltere, Amerika, Fransa ve İtalya hükümetleri siyasi temsilciliklerine birer nota gönderdi. İşgallerden sonra da gönüllülerden ve efelerden meydana gelen müfrezeler Yunanlılara karşı çarpıştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'da örgütlenmesi, sonuçlarını vermeye başladı. Büyük bir yenilgiye uğrayan Yunan ordusu, İzmir'e doğru kaçmaya başladı. Geride bıraktıkları kasabaları yakıp yıkan Yunan ordusundan Manisa 8 Eylül'de kurtarıldı.