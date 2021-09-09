Doktora yumruklu saldırı

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde doktora saldıran bir kişi gözaltına alındı. Dün öğle saatlerinde, ilçede bulunan 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen Metin Ü, iddiaya göre doktor Çınar Özdemir'den daha önceden aldığı ve belirli süreler ile verilen ilacı yazmasını talep etti. Metin Ü'nün kullandığı ilaçları kontrol eden Özdemir, ilaç süresinin henüz dolmadığını, yazsa da alamayacağını söyledi. Bunun üzerine tepki gösteren Metin Ü. ile doktor Özdemir arasında tartışma çıktı.

PERSONEL MÜDAHALE ETTİ

YAŞANAN gerginlik sırasında Metin Ü, Özdemir'e yumruk attı. Özdemir başına iki darbe alırken, Metin Ü. odada bulunan eşyaları da etrafe savurarak zarar verdi. Saldırgan Metin Ü, sağlık merkezinde çalışan diğer personelin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından da aile sağlığı merkezine polis ekibi sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Metin Ü, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde götürüldü. Özdemir'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

■ İLKER UYAR