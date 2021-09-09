  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Hayali eskort kadına 10 bin lirasını kaptırdı

Hayali eskort kadına 10 bin lirasını kaptırdı

9.9.2021

KURDUKLARI internet siteleri ile hayali eskort reklamı yapan dolandırıcılar, ağına düşürdükleri kişileri bu yöntemle dolandırıyor. Eskort sitelerinin ağına ise son olarak Manisa'da bir vatandaş düştü. M.Y, internet üzerinden eskort bulmak için girdiği bir sitedeki telefonu aradı. Telefona çıkan kadının yönlendirmesi ile banka hesabına parçalar halinde 10 bin lira yatırdı. İstediği eskortun gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan M.Y. polise başvurdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

■ SERKAN ÖZCAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hayali eskort kadına 10 bin lirasını kaptırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.