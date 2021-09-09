Hayali eskort kadına 10 bin lirasını kaptırdı

KURDUKLARI internet siteleri ile hayali eskort reklamı yapan dolandırıcılar, ağına düşürdükleri kişileri bu yöntemle dolandırıyor. Eskort sitelerinin ağına ise son olarak Manisa'da bir vatandaş düştü. M.Y, internet üzerinden eskort bulmak için girdiği bir sitedeki telefonu aradı. Telefona çıkan kadının yönlendirmesi ile banka hesabına parçalar halinde 10 bin lira yatırdı. İstediği eskortun gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan M.Y. polise başvurdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

■ SERKAN ÖZCAN