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Haberler Manisa Hiranur’u hayata döndüren 4 saat

Hiranur’u hayata döndüren 4 saat

Hiranur’u hayata döndüren 4 saat

9.9.2021

MANİSA'DA karın ön duvarında kese ile dünyaya gelen Hiranur bebek, İzmir'de şifa buldu. İbrahim ve Cansel Sağır çiftinin ikinci çocuğu 2 yaşındaki Hiranur, karın ön duvarında 17 santimetrelik kese ile dünyaya geldi.

Cantrell Pentalojisi adı verilen, nadir görülen ve yaşama şansının az olduğu doğumsal bozukluğu tedavi etmek için harekete geçen Çocuk Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akgün Oral ile Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Karaçelik, geçen ay zorlu bir operasyon gerçekleştirdi. Hiranur bebek, 4 saat süren ve farklı disiplinlerden doktorların eş zamanlı müdahalesiyle yaşama tutundu.

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