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Haberler Manisa Japon Başkonsolos, Sarıgöl üzümlerine hayran kaldı

Japon Başkonsolos, Sarıgöl üzümlerine hayran kaldı

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hısao Nıshımakı, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Sultaniye üzüm bağlarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Japon Başkonsolos, Sarıgöl üzümlerine hayran kaldı
İHA

09.09.2021, 17:32

Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifinin davetlisi olarak Sarıgöl'e gelen Japonya İstanbul Başkonsolosu Hısao Nıshımakı, Sultaniye Çekirdeksiz üzüm bağlarını gezdi. Nıshımakı'ye ziyaretinde kooperatif başkanı Yusuf Tüfekçi de eşlik etti.

Sarıgöl Ovası'nın örtülü bağlarını gören Başkonsolos Hısao Nıshımakı, Sarıgöl ovasına hayran kaldı. Nıshımakı, "Sarıgöl üzümleri çok güzel. Japonya, üzümün büyük bölümünü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinden almakta. Ben Japon işadamlarına Sarıgöl'ü de önereceğim. İki ülkenin ticaretine katkıda bulunmak istiyorum" dedi.



Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Kırsal Kalkındırma Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi, Japonya İstanbul Başkonsolosu ve beraberindeki heyete, Çekirdeksiz Sultaniye üzümü hediye etti.

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