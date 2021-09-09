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Haberler Manisa Kula’nın iki tarihi evi yangında küle döndü

Kula’nın iki tarihi evi yangında küle döndü

Kula’nın iki tarihi evi yangında küle döndü

9.9.2021

MANİSA Kula'da çıkan yangında, Uğur Kılınçlıoğlu ile Ali Şahin'e ait birbirine bitişik iki ev küle döndü. Tarihi evlerin de bulunduğu sokakta alevlerin başka bir eve sıçramaması için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar büyük çaba sarf etti. Yangın 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

■ BATUHAN ULU

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