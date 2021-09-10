Salihli’deki kazalarda bilanço ağır

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Ağustos ayı içerisinde yaşanan kazalar acı haberleri de beraberinde getirdi. Alınan tüm önlem ve uyarılara rağmen kentin birçok farklı noktasında yaşanan kazalar çok sayıda kişinin hayattan kopmasına neden oldu. 8 trafik kazasının meydana geldiği Ağustos ayında 12 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kazada İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenilen Osman Muslu ve eşi Ayşe Muslu, olay yerinde can verdi. Muslu çiftinin geriye sosyal medya hesaplarında paylaştıkları mutluluk resimleri kaldı.

■ EMRE SAÇLI