  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Sosyal medyada terör propagandasına 6 gözaltı

Sosyal medyada terör propagandasına 6 gözaltı

12.9.2021

MANİSA İl Jandarma Komutanlığı ve Salihli İlçe Jandarma ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Salihli'nin Sart, Yılmaz ve Gaffar Okkan mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 kişi sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerden A.S'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sosyal medyada terör propagandasına 6 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.