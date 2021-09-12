Sosyal medyada terör propagandasına 6 gözaltı

MANİSA İl Jandarma Komutanlığı ve Salihli İlçe Jandarma ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Salihli'nin Sart, Yılmaz ve Gaffar Okkan mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 kişi sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerden A.S'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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