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Haberler Manisa Manisa'da bir sınıf karantinaya alındı

Manisa'da bir sınıf karantinaya alındı

Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aynı sınıftaki 2 öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 30 kişilik sınıf karantinaya alındı. Kent genelinde toplamda 3 farklı ilçede 3 farklı okulda 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.

Manisa’da bir sınıf karantinaya alındı
DHA

13.09.2021, 20:35

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerden 2'si gün içinde ateşlendi. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine aynı sınıfta okuyan 30 öğrenci karantinaya alındı. Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri belirtilirken, toplamda Manisa'nın Şehzadeler, Yunusemre ve Akhisar ilçelerindeki 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.

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