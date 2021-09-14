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Manisa’da iki grup arasında silahlı çatışma! Yoldan geçenler dehşeti yaşadı: 4 yaralı, 5 gözaltı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 grup arasında sokak ortasında çıkan pompalı çatışmada 3’ü yoldan geçen olmak üzere toplam 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa’da iki grup arasında silahlı çatışma! Yoldan geçenler dehşeti yaşadı: 4 yaralı, 5 gözaltı
İHA

14.09.2021, 16:49

Son dakika... Olay, Salihli'nin Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Şerafettin D.(59) ve oğulları Umut D.(27), Onur D.(24) ile Sinan Ç.(27) ve kardeşi Caner Ç.(20) sokak ortasında karşılaştı.

Sözlü tartışma sonrası 2 grup yanlarındaki pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı. Açılan ateş ile Sinan Ç. ile yoldan geçen ve saçmaların isabet ettiği Müslüm C.(25), Cengiz G.(65) ve Mehmet Ali K.(15) yaralandı.



Yaralılar devlet hastanesi ve özel hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olaya müdahale eden polis ekip otosuna da saçma isabet etti.



Olayda kullanılan 2 dipçiksiz pompalı tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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