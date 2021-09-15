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Haberler Manisa Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden acı haber geldi

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden acı haber geldi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aynı yönde hareket halindeki otomobille çarpışan ve kazada ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Ali Rıza Türkyılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden acı haber geldi
İHA

15.09.2021, 17:02

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Çataltepe mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Ali Rıza Türkyılmaz (57) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Sarıgöl yönünden Alaşehir yönüne giden Nail D. (42) yönetimindeki 20 ADL 66 plakalı Mercedes otomobille aynı yöne giden Ali Rıza Türkyılmaz (57) yönetimindeki 45 KA 6314 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle asfalt yola savrulan motosiklet sürücüsü Ali Rıza Türkyılmaz ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Türkyılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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