Sıfır Atık Projesi ile ağaçlar korundu

MANİSA'DA Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2021 yılı Ağustos ayında 318 bin 432 kg geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa'da toplam 4 bin 217 adet ağaç kurtarıldı. Aynı zamanda 1 milyon 216 bin 7kwh enerji ve 6 bin 945m3; su tasarrufu sağlandı.

■ CÜNEYT HASÇELİK