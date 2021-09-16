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Haberler Manisa Sıfır Atık Projesi ile ağaçlar korundu

Sıfır Atık Projesi ile ağaçlar korundu

Sıfır Atık Projesi ile ağaçlar korundu

16.9.2021

MANİSA'DA Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2021 yılı Ağustos ayında 318 bin 432 kg geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa'da toplam 4 bin 217 adet ağaç kurtarıldı. Aynı zamanda 1 milyon 216 bin 7kwh enerji ve 6 bin 945m3; su tasarrufu sağlandı.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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