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Haberler Manisa Torununun sürdüğü traktöre çarpan yaşlı adam öldü

Torununun sürdüğü traktöre çarpan yaşlı adam öldü

16.9.2021

MANİSA Akhisar'da evinden tarlaya giden traktör sürücüsü Necati Gündüz (74), direksiyon kontrolünü kaybederek üst yoldan geçen torunu F.G'nin kullandığı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Necati Gündüz, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirledi. Gündüz'ün akrabaları olay yerinde büyük üzüntü yaşarken, savcının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

■ KENAN MOLLA

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