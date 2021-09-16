  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Yabancı öğrenciler MCBÜ’yü tercih etti

Yabancı öğrenciler MCBÜ’yü tercih etti

16.9.2021

MANİSA Celal Bayar Üniversitesinde yabancı uyruklu öğrenciler için kayıt heyecanı başladı. Dünyanın birçok ülkesinden, eğitim almak için Türkiye'yi seçen, girdikleri sınavlarda başarılı olup MCBÜ'yü tercih eden 343 yabancı uyruklu öğrenci, 13-16 Eylül 2021 tarihleri arasında kesin kayıt yaptırabilecekler. Kayıt işlemlerini yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Öğrenci odaklı bir üniversitede eğitim görmenin ayrıcalığını doyasıya yaşamanızı diliyorum" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yabancı öğrenciler MCBÜ’yü tercih etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.