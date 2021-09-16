Yabancı öğrenciler MCBÜ’yü tercih etti

MANİSA Celal Bayar Üniversitesinde yabancı uyruklu öğrenciler için kayıt heyecanı başladı. Dünyanın birçok ülkesinden, eğitim almak için Türkiye'yi seçen, girdikleri sınavlarda başarılı olup MCBÜ'yü tercih eden 343 yabancı uyruklu öğrenci, 13-16 Eylül 2021 tarihleri arasında kesin kayıt yaptırabilecekler. Kayıt işlemlerini yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Öğrenci odaklı bir üniversitede eğitim görmenin ayrıcalığını doyasıya yaşamanızı diliyorum" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK