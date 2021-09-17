  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki evin bahçesine uçtu. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
DHA

17.09.2021, 08:26

Kaza, saat 21.40'ta İzmir- Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahalle kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Nevzat Kacar (66) yönetimindeki 44 NP 476 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sol tarafındaki bir evin bahçesine uçtu.

Bahçedeki bir ağaca çarparak yan duran otomobildeki sürücü, sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobil içerisinde sıkışan Nevzat Kacar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kacar, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da hayati tehlikesi nedeniyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.