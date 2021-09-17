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Haberler Manisa FETÖ firarisi eski komiser kaçamadı

FETÖ firarisi eski komiser kaçamadı

17.9.2021

MANİSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında polis ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan eski komiser M.E.B'nin Şehzadeler ilçesine bağlı Turgutlu Özal Mahallesi'nde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese giden ekiplerin geldiğini gören şüpheli, otomobiliyle kaçmaya başladı. Şüpheli, bu sırada aracı durdurmak isteyen bir polis memuruna çarpıp kaçtı. Ayağından yaralanan polis memuru, hastaneye götürüldü. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sırasında otomobiliyle başka bir araca da arkadan çarpan şüpheli yaya olarak kaçarken yakalandı.

■ SERKAN ÖZCAN

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