Manisa’da yapılan asılsız çağrıların oranı yüzde 55

Vali Yaşar Karadeniz’in başkanlık ettiği toplantıda Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler bir sunum yaptı.

MANİSA Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı. Gelen çağrılardan 511 bin 282'sinin (yaklaşık yüzde 45'inin) ilgili kurumlara aktarıldığını anlatan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür V. Ali Dedeler, bu çağrıların yüzde 40'ının emniyet, yüzde 36'sının sağlık, yüzde 7'sinin jandarma, geri kalanının da itfaiye, AFAD ve orman müdürlükleri olduğunu kaydetti. Asılsız çağrı oranı yüzde 55'i bulurken, 112'yi gereksiz yere arayan 26 kişiye toplamda 10 bin 244 TL idari para cezası verildiği belirtildi.