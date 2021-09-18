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Haberler Manisa Kontrolünü kaybettigi aracıyla bahçeye uçtu

Kontrolünü kaybettigi aracıyla bahçeye uçtu

Kontrolünü kaybettigi aracıyla bahçeye uçtu

18.9.2021

MANİSA'NIN Kula ilçesinde, Nevzat Kacar (66) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin bahçesine uçtu. Bahçedeki bir ağaca çarparak yan duran otomobildeki sürücü, sıkışarak ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince otomobil içerisinde sıkışan Nevzat Kacar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

■ BATUHAN ULU

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