Kula’da çatı yangını korkuttu

Kula'da Seyitali Mahallesi Sazlık Küme Evleri mevkiinde Ali Kareatüfenkçi'ye ait bağ evinin çatısından, dumanlar yükseldi.

Çatıdaki dumanları zamanında fark eden aile fertleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, bağ evinin çatısında maddi hasar oluştu. Yangın sebebiyle bölge halkı korkulu anlar yaşadı.