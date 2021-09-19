Manisa’da düğün dönüşü feci kaza

Alınan bilgiye göre, Yeni Harmandalı Mahallesinde 45 FF 450 plakalı Hasan H.E. yönetimindeki hafif ticari araç ile 09 SG 993 plakalı Rami U. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak yolun sağında bulunan sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı belirtildi.

Hafif ticari araçtakilerin Şehzadeler ilçesine bağlı Yeni Harmandalı Mahallesi'nde yapılan bir düğünden Manisa'daki evlerine dönüşte kazanın meydana geldiği belirtildi.