Fransa’da öldürülen genç Manisa’da toprağa verildi

Fransa'da çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülerek, elleri arkadan bağlanıp, beton blokla gölete atılan Muhyettin Aydın (29), memleketi Manisa'da toprağa verildi. Fransa'ya 3 yıl önce iş için giden, evli ve 3 çocuk babası Muhyettin Aydın, 3 Eylül'de ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Aydın'ın cesedi, cuma günü Apigne Göleti'nde ortaya çıktı.

ELLERİNİ BAĞLAMIŞLAR

AYDIN'IN, bıçaklanarak öldürüldükten sonra elleri arkadan bağlanıp, beton blokla gölete atıldığı belirlendi. Polis, cinayete ilişkin kapsamlı soruşturma başlattırken Aydın'ın cenazesi ise dün memleketi Manisa'daki Kırtık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

■ SERKAN ÖZCAN