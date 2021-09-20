Turgutlu İYİ Parti’de KÖTÜ işler oluyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesi, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş'la ilgili şok bir skandalla çalkalanıyor. Ertaş'ın çevresindekilere CHP'li Başkan Çetin Akın yönetimindeki belediyeden yardım parası aldırtıp daha sonra bunu kendi cebine indirdiği şikayetleri üzerine savcılık soruşturma başlattı. Savcıya ifade verenler Ertaş'ın belediyeden hiçbir araştırmaya tabi tutulmadan aldıkları 1000'er lirayı "Sana belediyede iş ayarlayacağım" vaadinde bulunduğunu belirttikleri Ertaş'a verdiklerini anlattı.





İFADE VERDİLER

BİR mağdur ifadesinde şunları anlattı: "Önder Ertaş, benim adıma belediyeden yardım parası çıkarttırdı. Bu parayı bankadan çektim. Bankanın önünde bu parayı Önder Ertaş'ın istemesi üzerine kendisine teslim ettim. Normalde teslim etmeyecektim ama kendisi bana 'Belediyede işe sokturacağız seni" dedi. Ben de o yüzden parayı verdim. Parayı alıp başka bir bankanın ATM'sinine yatırdı. Beni de işe aldırmadı. Ayrıca 5 kişiye daha bu şekilde para çektirip aldığını duydum. Bir kadına da yardım parası çıkarttırdı. Ancak kadın parayı vermek istemeyince yardımı iptal ettirdi" diye konuştu. Savcılık skandalda ismi geçen mağdurları tek tek çağırıp ifadelerini almayı sürdürüyor. Turgutlu'da herkesin bildiği bu olay, artan şikayetler üzerine CHP ve İYİ Partililer tarafından mail, telefon ve mektupla Manisa İl ve Genel Merkezlerine iletildi. Ancak hiçbir sonuç alınamadı.