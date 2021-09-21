Haberler Manisa Kayıp olarak aranıyordu! Kahreden haber geldi

Kayıp olarak aranıyordu! Kahreden haber geldi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden kayıp olarak aranan 63 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni ova yolunda bulundu. Motosikletiyle birlikte bulunan yaşlı adamın ilk belirlemelere göre motosikletinden düşerek çenesinin kırıldığı ve hayatını kaybettiği tespit edildi.