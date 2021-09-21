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Manisa'da feci kaza: Minibüs karşı şeride geçip takla attı

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Takla atarak durabilen minibüsteki 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Manisa’da feci kaza: Minibüs karşı şeride geçip takla attı
DHA

21.09.2021, 09:03

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu üzeri Akçapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Harun Yıldırım (29) yönetimindeki 35 AND 443 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Orta refüjdeki bariyerleri aşıp karşı şeride geçen araç takla attı. Kazada aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Çelik (32), Sema Çelik (24), Azra Çelik (5) ve Ömer Asaf Çelik (2) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yolun İzmir yönü bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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