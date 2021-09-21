Manisa’da kan donduran olay! Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını öldürdü

Manisa'nın Kula ilçesinde, kızının bıçaklı saldırısına uğradığı belirtilen kişi, yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayramşah Mahallesi'nde S.C'nin (36), babası Recep A'yı (69) evinde boğazından bıçakla yaraladığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Recep A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
S.C, Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Bir süredir eşinden ayrı babasıyla yaşadığı belirtilen şüphelinin suçunu kabul ettiği öğrenildi.Fransa’da öldürülen genç Manisa’da toprağa verildi İzmir'de korkunç olay! Parkta ceset bulundu
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