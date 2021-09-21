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Haberler Manisa Manisa'da kan donduran olay! Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını öldürdü

Manisa'da kan donduran olay! Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını öldürdü

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda eşinden ayrı yaşayan 36 yaşındaki S.C., yanında kaldığı 69 yaşındaki babasını bıçakla saldırarak öldürdü.

Manisa’da kan donduran olay! Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını öldürdü
AA

21.09.2021, 10:50

Manisa'nın Kula ilçesinde, kızının bıçaklı saldırısına uğradığı belirtilen kişi, yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayramşah Mahallesi'nde S.C'nin (36), babası Recep A'yı (69) evinde boğazından bıçakla yaraladığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Recep A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

S.C, Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Bir süredir eşinden ayrı babasıyla yaşadığı belirtilen şüphelinin suçunu kabul ettiği öğrenildi.

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