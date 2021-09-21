Süslü kadınlar otomobile karşı pedal bastı

MANİSA'DA 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde süslü kadınlar pedal çevirerek caddelere parfüm kokuları yaydı. Beden eğitimi öğretmeni Özlem Şahin öncülüğünde 4'üncüsü düzenlenen bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu. Süsledikleri bisikletleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan birbirinden şık kadınlar, 'Arabadan in bisiklete bin' sloganları atarak Atatürk Kent Parkı'na kadar pedal bastılar. Aydın Efeler'de de bir araya gelen 'süslü kadınlar', bisiklet kullanmaya dikkat çekmek ve bisiklet yolu taleplerini dile getirmek için pedal çevirdiler. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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