Aşıdan korktu koronaya yakalandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile Meryem Altun, gebeliği sırasında bebeğine bir şey olur korkusuyla aşı olmak istemedi. Bu sırada korona virüse yakalanan Altun, Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tedavilerinin ardından sağlık durumu iyiye giden Altun, taburcu olmaya hazırlanıyor. Zorlu bir süreçten geçtiğini ve aşı olmadığı pişman olduğunu söyleyen Altun, kendisi gibi hamile olan hemcinslerine de aşı olmalarını tavsiye etti. Sağlığına kavuştuğunu ancak zorlu bir süreç geçirdiğini belirten Altun, "Aşı olmadığım için pişmanım. Aşı olunmasını tavsiye ediyorum" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK