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Haberler Manisa Mezunu oldugu okulda ise basladı

Mezunu oldugu okulda ise basladı

Mezunu oldugu okulda ise basladı

26.9.2021

İZMİR'DE yaşayan, 3 çocuklu ailenin en küçüğü Mustafa Eres (25), hafif düzeyde zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nun kapısından 8 yıl önce giren Eres, okul takımında futbol oynamaya başladı. Zihinsel Engelli Milli Takımı'na kadar yükselen Eres, 2016'da mezun olduğu okuluna 4 yıl sonra memur olarak atandı. Eres, "Ailem de ben de mutluyum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim" dedi.

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