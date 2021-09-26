Mezunu oldugu okulda ise basladı

İZMİR'DE yaşayan, 3 çocuklu ailenin en küçüğü Mustafa Eres (25), hafif düzeyde zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nun kapısından 8 yıl önce giren Eres, okul takımında futbol oynamaya başladı. Zihinsel Engelli Milli Takımı'na kadar yükselen Eres, 2016'da mezun olduğu okuluna 4 yıl sonra memur olarak atandı. Eres, "Ailem de ben de mutluyum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim" dedi.