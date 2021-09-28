Kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Hasan B. (21) idaresindeki 45 AFJ 698 plakalı motosiklet ile İbrahim G. (30) idaresindeki 20 AFB 949 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Hasan B. kaldırıma savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü özel bir hastaneye kaldırıldı.





Kaza sonucu kasksız olan motosiklet sürücüsü Ahmet Hasan B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.