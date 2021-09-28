  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
İHA

28.09.2021, 13:42

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Hasan B. (21) idaresindeki 45 AFJ 698 plakalı motosiklet ile İbrahim G. (30) idaresindeki 20 AFB 949 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Hasan B. kaldırıma savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü özel bir hastaneye kaldırıldı.



Kaza sonucu kasksız olan motosiklet sürücüsü Ahmet Hasan B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.