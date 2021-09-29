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Manisa merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Manisa merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen operasyonda Bylock kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu
İHA

29.09.2021, 22:23

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüten, büfe/ankesör ardışık aranması tespit edilen ve örgütün kripto haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen 5 şüpheli şahsa yönelik Manisa merkezi ve Kula ilçesi ile İstanbul ve Denizli yapılan eş zamanlı operasyonda; F.K., M.K., İ.Ş., A.S.A., M.Ü. olmak üzere 5 kişi yakalandı.

5 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada suç ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallere el konuldu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.

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