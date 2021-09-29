  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

Manisa'da bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

Son dakika... Manisa'nın Akhisar ilçesinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi yakaladı.

Manisa’da bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi
AA

29.09.2021, 09:10

Son dakika alınan bilgiye göre, Akhisar ilçesine bağlı kırsal Büknüş Mahallesi'nde yaşayan İlhan Can D. (18), evinde birlikte alkol aldığı Hasan Hüseyin Yahşi (67) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlhan Can D, Yahşi'yi bıçakladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Yahşi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi yakaladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.