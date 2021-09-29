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Haberler Manisa Manisa'da iki kardeş feci şekilde can verdi

Manisa'da iki kardeş feci şekilde can verdi

Manisa’da iki kardeş feci şekilde can verdi

29.9.2021

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği bir kamyon, karşı şeride geçerek altına aldığı araçta bulunan iki kardeşin ölümüne yol açtı. Otomobilin hurda yığınına döndüğü korkunç kaza, Turgutlu'nun Akçapınar mahallesi E-96 karayolunda meydana geldi. Ankara'dan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Erdal A. (33) yönetimindeki 06 BVE plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrularak karşı şeride geçti ve İzmir'den Ankara istikametine gitmekte olan Osman Gürkan (49) yönetimindeki 45 LG plakalı otomobili altına alarak sürükledi. Her iki araç da çarpışmanın etkisiyle tarım arazisine uçtu. Yoldan çıkan kamyonun altında parçalanan otomobilde bulunan sürücü Osman Gürkan ve yanında bulunan abisi Ali Gürkan (53) olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Erdal A, polis tarafından gözaltına alındı.

■ İLKER UYAR

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