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Haberler Manisa 57 suç kaydı olan yaşı küçük iki 'tırnakçılık' şüphelisi yakalandı

57 suç kaydı olan yaşı küçük iki 'tırnakçılık' şüphelisi yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 ayrı markette 'tırnakçılık' yöntemi ile para çalan 2 şüpheli yakalandı. 57 suç kaydı olan yaşı 18'den küçük iki kızın para çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

57 suç kaydı olan yaşı küçük iki ’tırnakçılık’ şüphelisi yakalandı
DHA

30.09.2021, 17:43

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 27 Eylül'de 3 ayrı markette yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Görüntüleri izleyen ekipler, girdikleri marketlerde 'tırnakçılık' yöntemi ile para çalan iki şüphelinin kimliğini tespit etti.



H.P. ve Z.P. isimli şüpheliler çaldıkları 570 TL ile yakalandı. H.P.'nin 30, Z.P.'nin ise 27 suç kaydı olduğu öğrenilirken, yaşları 18'den küçük olan şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan H.P. ve Z.P.'nin 'tırnakçılık yöntemi' ile para çaldıkları anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Parası çalınan marketin işletmecisi Mert Belek iş yerine gelen kafa karışıklığı yaratarak para çaldığını belirtip, "Yumurta alıp 200 TL verdiler. Para üstü olarak 185 TL verdim. Yumurtaları önce iade etmek isteyip paralarını geri aldılar sonra tekrar vazgeçip parayı uzattı. Bu sırada paranın bir kısmını cüzdanının arkasına koyduğunu gördüm. Eksik para verdiğimi söyleyerek geri uzattığı sırada kalan parayı elinden aldım ama bu sırada diğerini hiç fark etmedim. Kamera kayıtlarını izlerken bile zor anladık, çok profesyoneller" dedi.

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