Alkol alırken başlayan kavga cinayetle bitti

Manisa Akhisar'da iki arkadaşının alkol masasındaki kavgasında bıçaklanan kişi öldü. İlçeye bağlı kırsal Büknüş mahallesinde yaşayan İlhan Can D. (18), evinde birlikte alkol aldığı Hasan Hüseyin Yahşi (67) ile belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine İlhan Can D, Yahşi'yi bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Yahşi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi yakaladı.

■ SERKAN ÖZCAN