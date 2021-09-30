Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'dan Kütahya'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu aracı Tavşanlı'nın Tunçbilek beldesinde durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 300 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirdi. Araçtaki N.Ç. ve F.D. ise gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı