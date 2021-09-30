  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon 6 şüpheli yakalandı, 23 fişek halinde bonzai ve uyuşturucu bir miktar para ele geçirildi.

Manisa’da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli yakalandı
DHA

30.09.2021, 09:25

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda A.A. (25), A.Ö. (22), S.S. (24), M.Ç. (21), M.U. (33) ve A.G. (29) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 23 adet fişek halinde sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bir miktar paraya da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 3'ü de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.