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Haberler Manisa UNESCO Kulübü ile ülkemizi tanıtacaklar

UNESCO Kulübü ile ülkemizi tanıtacaklar

UNESCO Kulübü ile ülkemizi tanıtacaklar

30.9.2021

Manisa'nın en köklü okullarından biri olan, akademik, sosyal ve kültürel alanlarda önemli başarılara imza atan Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi (Manisa Anadolu Öğretmen Lisesi) UNESCO Kulübü ile Manisa'nın ve ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtacak. Gönüllü öğrenciler tarafından kurulan UNESCO Kulübü ilk olarak tarihi bir yapı olan okulun fotoğraflarını çekmeye başladı.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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