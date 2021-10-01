’Yaşamaz’ denilen genç hayata tutundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 22 Eylül günü saat 13.00 sıralarında kendisine ait motosikletle seyir halindeyken ön lastiğin patlaması sonucu kaza yapan 22 yaşındaki Burak Muslu, ağır yaralandı. Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Muslu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Burada komaya giren Muslu, 5 gün yoğun bakımda kalmasının ardından Beyin Cerrahı Dr. Vatan Tayfur tarafından ameliyata alındı. Operasyon sonrası komadan uyanan ve sağlığına kavuşmaya başlayan Muslu yaşadıklarını anlattı. Yeniden hayata tutunan Muslu, Buraya nasıl geldiğimi dahi bilmiyorum. Kurtulduğuma şükürler olsun. Buna şükrediyorum. Doktorlarımız ve hemşirelerimizden Allah razı olsun, Vatan hocamız çok iyi, çok yardımcı oluyor" dedi.





Oğullarından ümidi kestiklerini ancak yeniden hayata tutunmasıyla büyük bir sevinç yaşadıklarını söyleyen baba Necip Muslu, "Oğlum bir arkadaşını ziyarete gitmişti. Dönüşte Dereköy Mahallesi mevkiinde motorun tekeri patlamış. Motor devriliyor, oğlum da yere düşmüş. Başını betona mı vurdu veya başka bir yere mi vurdu bilmiyoruz. O an için şuuru kapalıydı. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne geldik, oradan bizi Sarıkız Hastanesine gönderdiler. Dr. Vatan Tayfur sayesinde kurtulduk. Ondan Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Biz oğlumuzdan ümidi kesmiştik. Ama Vatan hocamız sayesinde hayata tekrar dönüş oldu. Vatan hocamızdan Allah razı olsun" diye konuştu.





Burak Muslu'nun geldiğinde komada olduğunu söyleyen Dr. Vatan Tayfur, "Hastamız Burak, yaklaşık 5 gün önce 112 ekipleri tarafından acil servise getirildi. Getirildiğinde komadaydı. Beyin tomografisi çekildi. Tomografide beyin ödemi, beyin içinde kan sızdırması ve beyin zarı altında yaygın bir kanaması vardı. Acil operasyona alındı. Birkaç gün yoğun bakımda bakım ve tedavisi yapıldıktan sonra hastamızı servise aldık, halen takip ve tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi ortadan kalktı" dedi.