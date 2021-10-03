Genç bekçi hayatını kaybetti

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan mahalle bekçisi Yıldırım Altunkaya (31) hayatını kaybetti. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Altunkaya, Alaşehir'de özel bir hastanede yapılan acil müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Altunkaya burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

■ SERKAN ÖZCAN