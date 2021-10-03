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Haberler Manisa ‘Hayatımızın hiçbir alanında siddet olmasın’

‘Hayatımızın hiçbir alanında siddet olmasın’

‘Hayatımızın hiçbir alanında siddet olmasın’

3.10.2021

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Manisa İl Temsilciliği ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bir program gerçekleştirdi. Aile Danışmanı Hatice Kübra Aramışı, Polis Memuru Mahmut Şevket Solak ve Polis Memuru Gülçin Bulut etkinlikte çeşitli bilgi verdi. Programa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in eşi Zehra Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'un eşi Ayten Uslusoy, KADEM Manisa İl Temsilcisi Uzm. Dr. Ümit Atman, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş katıldı. KADEM Manisa İl Temsilcisi Uzm. Dr. Ümit Atman, "Hayatımızın hiçbir alanında şiddetin olmamasını istiyoruz" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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