Turgutlu’da kanlı hesaplasma: 3 yaralı

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı. Özyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında uzun süredir husumet bulunan iki ailenin üyeleri yolda karşılaştı. Bu esnada kamyonet içerisinde bulunan Selçuk Kaya (25) ile Ferdi Kasırga (18) husumetlileri tarafından yaylım ateşine tutuldu. Silahla karşılık vermeye çalışan Kaya ve Kasırga ile yoldan geçerken çatışmanın arasında kalan Hanife Tarcan isimli kadın, ağır şekilde yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılırken, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

■ İLKER UYAR