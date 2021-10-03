  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Turgutlu’da kanlı hesaplasma: 3 yaralı

Turgutlu’da kanlı hesaplasma: 3 yaralı

Turgutlu’da kanlı hesaplasma: 3 yaralı

3.10.2021

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı. Özyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında uzun süredir husumet bulunan iki ailenin üyeleri yolda karşılaştı. Bu esnada kamyonet içerisinde bulunan Selçuk Kaya (25) ile Ferdi Kasırga (18) husumetlileri tarafından yaylım ateşine tutuldu. Silahla karşılık vermeye çalışan Kaya ve Kasırga ile yoldan geçerken çatışmanın arasında kalan Hanife Tarcan isimli kadın, ağır şekilde yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılırken, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

■ İLKER UYAR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turgutlu’da kanlı hesaplasma: 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.