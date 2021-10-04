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Haberler Manisa Manisa'da hayrete düşüren görüntü! 14 kiloluk devasa acur ilgi odağı oldu

Manisa'da hayrete düşüren görüntü! 14 kiloluk devasa acur ilgi odağı oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 81 yaşındaki Mehmet Hasırcı tarafından yetiştirilen devasa acur görenleri şoke etti. Susuz yetiştirilen acur 45 santimetre boyunda ve 13 kilo 900 gram ağırlığı ile şaşkına çevirdi.

Manisa’da hayrete düşüren görüntü! 14 kiloluk devasa acur ilgi odağı oldu
İHA

04.10.2021, 14:22

Her yıl Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesi Sarımsak Çukuru mevkiindeki tarlasına karpuz, kavun, acur ve susam ektiğini belirten Mehmet Hasırcı, "İnanılır gibi değil. Hiç sulanmadan ve yağmur yüzü görmeden bostanda devasa acur oldu. Allah verdi mi veriyor. Boyu 45 santimetre, ağırlığı da 13 kilo 900 gram geliyor. Bunu evde iyice olgunlaşana kadar bekleterek gelecek yıla tohum alacağım" dedi.

Üretici Hasırcı devasa acuru duyan meraklıların evlerine gelerek acurla fotoğraf çektirdiklerini sözlerine ekledi.

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