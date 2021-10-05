MANİSA Gölmarmara'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yanan araçta sıkışınca, alevlerin arasında feci şekilde öldü. Kaza Akhisar- Gölmarmara karayolu Hacıbaştanlar mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki M.A. idaresindeki 45 R 9466 plakalı kamyonet, aynı yöne seyreden Ö.N. idaresindeki 09 LK 221 plakalı saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyondaki samanlar 45 R 9466 plakalı kamyonetin üzerine devrilerek alev aldı. Çıkan yangında kamyonette bulunan 27 yaşındaki Ş.A. araçta sıkışınca yanarak feci şekilde can verdi.
■ KENAN MOLLA
■ KENAN MOLLA
Kaza yaptığı otomobilde yanarak yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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