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Haberler Manisa Kaza yaptığı otomobilde yanarak yaşamını yitirdi

Kaza yaptığı otomobilde yanarak yaşamını yitirdi

Kaza yaptığı otomobilde yanarak yaşamını yitirdi

5.10.2021

MANİSA Gölmarmara'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yanan araçta sıkışınca, alevlerin arasında feci şekilde öldü. Kaza Akhisar- Gölmarmara karayolu Hacıbaştanlar mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki M.A. idaresindeki 45 R 9466 plakalı kamyonet, aynı yöne seyreden Ö.N. idaresindeki 09 LK 221 plakalı saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyondaki samanlar 45 R 9466 plakalı kamyonetin üzerine devrilerek alev aldı. Çıkan yangında kamyonette bulunan 27 yaşındaki Ş.A. araçta sıkışınca yanarak feci şekilde can verdi.

■ KENAN MOLLA
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