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Manisa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince 12 şahsa ait 10 adreste yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok miktarda esrar ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 12 şahıs yakalandı.

Manisa’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
İHA

05.10.2021, 16:24

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah 07.00'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen 12 şahsa ait 10 ikamette İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheli şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda, 1 kilo 431 gram esrar maddesi, 48 adet sentetik ecza, 33 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 7 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 23 pet şişe içerisinde 11,5 litre ev yapımı rakı, 1 adet çalıntı motor, 1 adet pompalı tüfek ve 8 adet kartuş ele geçirildi. Yapılan operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
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