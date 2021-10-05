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Manisa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince 12 şahsa ait 10 adreste yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok miktarda esrar ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 12 şahıs yakalandı.