Manisa’da aile faciası! Kayınpeder dehşet saçtı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi 4915 sokakta meydana geldi. Sercan Kor sokakta karşılaştığı kayınpederi Ünal K. ve kayınbiraderi oğlu Savaş K. ile tartışmaya başladı. taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ünal K., yanında bulunan bıçakla Sercan Kor'u göğsünden yaraladı. Kor kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli baba ve oğlu olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Sercan Kor, sağlık görevlisinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedaviye alınan Kor, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi baba Ünal K. ve oğlu Savaş K., polisin araştırması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sercan Kor ile dini nikahlı eşinin sık sık tartıştıkları ve kavganın bu nedenle çıktığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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