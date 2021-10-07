6 yaşındaki Arif kazada can verdi

MUĞLA Köyceğiz'de bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Arif Coşgun, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Marmaris Belediyesi çalışanlarından Şükrü Coşgun'un 4 çocuğundan biri olan Arif, bisikletiyle yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Köyceğiz'den Muğla istikametine seyir halinde olan 35 ABP 272 plakalı aracın altında kaldı. Arif olay yerinde ölürken, araç sürücüsü Ü.G. gözaltına alındı.

■ ADEM ÜLKER