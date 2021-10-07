Çalıntı motosiklet cinayeti

Manisa'da öfkeli kayınpeder, damadını öldürdü. Olay Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi 4915 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ünal K. (50) oğlu Savaş K. (17) ile birlikte damadı Sercan Kor'un(23) evine çalıntı motor bırakmak istedi. Çalıntı motosikleti evine almak istemeyen Sercan Kor, kayınpederi Ünal K. ve kayınbiraderi Savaş K. ile tartışmaya başladı.

EKMEK BIÇAĞI İLE

Tartışmanın alevlenmesinin üzerine Ünal K. yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla damadı Sercan Kor'u göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Kor, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAHİBİNE TESLİM EDİLECEK

OLAY yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayet şüphelisi olan baba oğlu kısa süre içinde yakalayarak gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edilirken, olay yerinde park halinde bulunan motosikletin geçtiğimiz hafta Turgutlu ilçesinden çalındığı öğrenildi.

SERKAN ÖZCAN