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Haberler Manisa Manisa’da yunus timi kaza yaptı

Manisa’da yunus timi kaza yaptı

Manisa’da yunus timi kaza yaptı

7.10.2021

MANİSA'DA şüpheli aracı kovalayan motosikletli yunus timleri kaza yaptı. Kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı. Polis memuru Nevzat Şener (27) ve 45 S 9987 plakalı motosikletin sürücüsü vatandaşın hayati tehlikesi bulunmazken, dur ihtarına uymayan araç için arama çalışmaları genişletildi.

■ SERKAN ÖZCAN

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