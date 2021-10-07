Manisa’da yunus timi kaza yaptı

MANİSA'DA şüpheli aracı kovalayan motosikletli yunus timleri kaza yaptı. Kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı. Polis memuru Nevzat Şener (27) ve 45 S 9987 plakalı motosikletin sürücüsü vatandaşın hayati tehlikesi bulunmazken, dur ihtarına uymayan araç için arama çalışmaları genişletildi.

■ SERKAN ÖZCAN